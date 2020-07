Coronavirus: in Lombardia zero decessi e 88 nuovi casi



Sono 88 i nuovi casi di coronavirus in Lombardia, a fronte di 11.207 tamponi effettuati. L'incremento e' maggiore rispetto ai 46 casi registrati ieri, quando i tamponi sono stati pero' 8.658. Lo fa sapere il quotidiano bollettino sull'andamento della pandemia diffuso dalla Regione, che precisa che dei nuovi 88 casi, 13 sono stati scoperti a seguito di test sierologici e 17 tamponi sono risultati "debolmente positivi". I guariti/dimessi sono oggi 616 e - come ieri - non si registrano decessi nella regione. Stabili i ricoverati in terapia intensiva, che sono 13; mentre calano di tre unita' quelli non in terapia intensiva, a quota 151.