Coronavirus in Lombardia: 9.820 positivi, 890 morti (+146). SCARICA

Coronavirus in Lombardia: 9.820 positivi, 890 morti (+146)

Aumentano ancora in Lombardia i casi positivi: sono 9.820, ieri erano 8.725, l'altro ieri 7.280 e il giorno prima 5.791. In crescita anche il numero delle vittime: 890 contro 744 di ieri.

Commenta Samuele Astuti, Professore presso l'università Carlo Cattaneo e Consigliere Regionale Lombardia del PD: "Sembra che il numero dei contagi cresca meno che nei giorni scorsi anche se i numeri rimangono alti. Nei prossimi giorni, si dovrà verificare se questo calo dipende dall’effetto dei provvedimenti adottati oppure se è legato alla non omogeneità e regolarità della raccolta dati. I dati provinciali odierni sono difficili da interpretare perché ci sono ancora troppi casi non assegnati a nessuna provincia (denotati con TBD nei grafici). Si ribadisce la difficolta di analizzare dati di cui non è garantita l’uniformità e l’omogeneità. Un nuovo grafico introdotto oggi indica il rapporto tra decessi e casi positivi: si rileva un trend decisamente in crescita. Siccome è inverosimile che la COVID-19 sia diventata più letale con il passare dei giorni, è verosimile che i casi positivi siano sottostimati rispetto ai primi giorni di marzo. Quindi da un lato non si deve abbassare la guardia, e dall’altro lato si deve proseguire con l’allestimento di nuovi posti in terapia intensiva"

“I dati di oggi, come ho avuto modo di sottolineare più volte, evidenziano in maniera chiara e inequivocabile che nell’ex zona rossa il contagio sembra stia rallentando”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sottolineando come nella provincia di Lodi il numero dei casi positivi odierni faccia segnare solo un aumento di 10 unità (ieri 1.123 oggi 1.133). “Nel resto della Lombardia – ha proseguito il governatore – a farci mantenere alto il livello di guardia è, invece, soprattutto il trend dei ricoveri in terapia intensiva”. “Ci auguriamo che le misure stringenti applicate a tutta la Regione – ha aggiunto Fontana – contribuiscano ad arginare la diffusione del virus anche nel resto della Lombardia”.

Nel Lodigiano solo dieci nuovi contagiati

Nella provincia di Lodi, che aveva al suo interno i 10 comuni dell'iniziale zona rossa epicentro del contagio da coronavirus, si sono verificati rispetto a ieri solo 10 nuovi contagi. Lo rivelano i dati resi noti in serata dal governatore lombardo, Attilio Fontana, con una nota. Se ieri si contavano 1123 positivi, oggi se ne contano 1133: "I dati di oggi evidenziano in maniera chiara e inequivocabile" che "il contagio sembra stia rallentando" almeno in quella provincia, ha detto il governatore, che imputa il rallentamento alle misure di contenimento. A guardare i dati, infatti, si era passati velocemente, in una settimana, da 658 casi ai 1035 di tre giorni fa; negli ultimi due giorni invece si e' avuto un arresto netto: dagli 88 nuovi contagi dell'altro ieri ai soli 10 nuovi di ieri su oggi. "Nel resto della Lombardia - ha proseguito - a farci mantenere alto il livello di guardia e', invece, soprattutto il trend dei ricoveri in terapia intensiva". "Ci auguriamo che le misure stringenti applicate a tutta la Regione - ha aggiunto Fontana - contribuiscano ad arginare la diffusione del virus anche nel resto della Lombardia". Nel resto della Regione sono stati 1095 i nuovi casi di positivita', ma 569 tamponi sono in corso di verifica.

I DATI – Ecco i dati dei contagi odierni e quelli dei giorni precedenti

- i casi positivi sono 9.820, ieri 8.725, l’altro ieri 7.280 e il giorno prima 5.791. Nei giorni precedenti 469/4.189/3.420/2.612

- i deceduti 890 ieri 744 poi 617/468/333/267/154

- in isolamento domiciliare 2.650/2.044/1.351/1.248/756/722

- in terapia intensiva 650/605/560/466/440/399/359.

- i ricoverati non in terapia intensiva sono 4.435/4.247/3.852/3319/2.802/2.217/1.661

- i tamponi effettuati 32.700/29.534/25.629/21.479/20.135/18.534/15.778

- i dimessi 1.198, ieri erano 1.085

I casi per provincia con l'aggiornamento rispetto agli ultimi 8 giorni

BG 2.368/2.136/1.815/1.472/1.245/997/761/623/537

BS 1.784/1.598/1.351/790/739/501/413/182/155

CO 118/98/77/46/40/27/23/11/11

CR 1.344/1.302/1.061/957/916/665/562/452/406

LC 237/199/113/89/66/53/35/11/8

LO 1.133/1.123/1.035/963/928/853/811/739/658

MB 143/130/85/65/64/59/61/20/19

MI 1.307/1.146/925/592/506/406/361 (di cui 534 a Milano città)

MN 187/169/137/119/102/56/46/32/26

PV 482/468/403/324/296/243/221/180/151

SO 23/23/13/7/7/6/6/4/4

VA 125/98/75/50/44/32/27/23/17

e 569 in corso di verifica.