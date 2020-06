Milano

Martedì, 16 giugno 2020 - 18:43:00 Coronavirus in Lombardia, 9 decessi. Gallera: "Calo in terapia intensiva" Coronavirus in Lombardia, i dati al 16 giugno. L'assessore Giulio Gallera sottolinea la riduzione significativa di pazienti in terapia intensiva: ora sono 69

Coronavirus in Lombardia, 9 decessi. Gallera: "Calo in terapia intensiva" "E' importante sottolineare che dei 143 positivi segnalati oggi un numero rilevante si riferisce a infezioni di vecchia data. Nello specifico 54 sono da attribuire allo screening sierologico regionale (di cui 18 risultati 'debolmente positivi'). Allo stesso modo altri 24 casi sono stati riscontrati 'debolmente positivi' su test effettuati dietro segnalazioni di medici di famiglia, Ats e ospedali, a cittadini e ospiti di Rsa, segno di un finale di coda dell'infezione. Molto significativo, inoltre, il dato dei ricoverati in terapia intensiva che diminuisce di ben 25 pazienti". L'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, commenta cosi' i dati del Coronavirus relativi alla giornata odierna.



I dati: - i tamponi effettuati: 7.044 totale complessivo: 906.322 - attualmente positivi: 15.233 (-743) - totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardiadall'inizio della pandemia a oggi: 92.060 - i nuovi casi positivi: 143 (di cui 54 a seguito di testsierologici) - i guariti/dimessi: 877, totale 60.361 - in terapia intensiva: 69 (-25) - i ricoverati non in terapia intensiva: 1.902 (-116) - i decessi: 9 totale complessivo: 16.466