Coronavirus: Lombardia 966 morti. Gallera: pochi posti in terapia intensiva

Coronavirus: in Lombardia 966 morti e 11685 positivi

"Abbiamo pochissimi posti liberi nelle terapie intensive, ormai siamo nell'ordine di 15 o 20 a disposizione. Ogni giorno ne ricaviamo qualcuno di nuovo, domani ne arrivano liberi altri 3 e il San Raffaele sta creando un'area con 14 posti che sara' pronta pero' tra una settimana. Oggi li recuperiamo chiudendo le sale operatorie, dove ci sono dei respiratori che possono essere utilizzanti anche per sostenere il respiro". Lo ha detto a Sky TG24 l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera. "Tra poco arriviamo a un punto di non ritorno" ha sottolineato. "Se ogni giorno abbiamo 85 persone in piu' che entrano in terapia intensiva e tendenzialmente ne escono due o tre, perche' il dato e' il 10% e il 15% considerato chi esce e chi muore, tutto questo non e' sufficiente - ha concluso Gallera -. E' difficile per tutti ma, come noi stiamo facendo un grande sforzo, chiediamo la stessa intensita' da tutti".





Dai dati forniti dalla Regione, tenendo conto che si e' in attesa dell'esito di 556 tamponi, il casi di Coronavirus in Lombardia sono aumentati del 16 per cento rispetto a ieri. Il numero maggiore di malati, in linea con il trend dei giorni scorsi, si e' registrato a Bergamo e Provincia: 496 in piu' che fanno salire il numero a 2864.



In difficolta' anche anche Brescia e provincia, con 2122 positivi e una crescita di 338 nuovi malati, la citta' Metropolitana di Milano che segna un + 244 con pazienti che passano da 1307 a 1551 e Cremona e Cremonese con 221 persone colpite dal virus: ieri erano 1344 mentre oggi sono 1565. Aumento anche a Lodi e Provincia, dove ieri si erano registrati solo 10 casi in piu': oggi i positivi al Covid-19 sono passati da 1133 a 1276, 143 in piu'. Tra le altre province va segnalata quella di Sondrio che resta la provincia meno colpita ma i casi, pur pochi, sono quasi raddoppiati: dai 23 registrati ieri si e' passati a 45 di questo pomeriggio.