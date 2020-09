Coronavirus, in Lombardia altri 196 casi. Nessun nuovo positivo in 3 province

Nessun decesso, boom di tamponi e zero casi a Cremona, Lodi e Sondrio, questi alcuni dei dati relativi all'emergenza coronavirus in Lombardia. Bene il numero dei guariti dimessi e una percentuale tamponi eseguiti/positivi pari allo 0,85%. Questi i dati completi: tamponi effettuati 22.805, totale complessivo 1.990.912. Nuovi casi positivi: 196 (di cui 29 'debolmente positivi' e 6 a seguito di test sierologico). Guariti/dimessi totale complessivo: 79.197 (+119), di cui 1.490 dimessi e 77.707 guariti. In terapia intensiva: 33 (-1). Ricoverati non in terapia intensiva: 308 (+14). Decessi, totale complessivo: 16.925 (=)- I nuovi casi per provincia: Milano 96, di cui 71 a Milano città; Bergamo 8; Brescia 20; Como 5; Cremona 0; Lecco 4; Lodi 0; Mantova 6; Monza e Brianza 11; Pavia 18; Sondrio 0; Varese 13.