Coronavirus, in Lombardia altri 237 nuovi casi e 29 decessi in 24 ore

Al 3 giugno in Lombardia i tamponi effettuati sono 11.355 (totale complessivo 777.477). Attualmente i positivi sono 20.224 (-31), per un totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia dall'inizio della pandemia a oggi di 89.442. I nuovi casi positivi sono 237 (2,1% rapporto con i tamponi giornalieri). I guariti/dimessi sono 53.046 (+239). In terapia intensiva ci sono 131 (-35) pazienti. I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.995 (-26). I decessi sono +29 rispetto a ieri (per un totale complessivo di 16.172). I casi per provincia con la differenza rispetto a ieri: Milano 23.176 (+37) di cui 9.822 (+14) a Milano città; Bergamo 13.465 (+77); Brescia 14.861 (+51); Como 3.890 (+10); Cremona 6.470 (+6); Lecco 2.756 (+5); Lodi 3.483 (+7); Mantova 3.367 (+2); Monza e Brianza 5.556 (+28); Pavia 5.365 (+3); Sondrio 1.469 (+1); Varese 3.637 (+5). Di seguito l'analisi di Samuele Astuti, professore presso l'università Carlo Cattaneo e Consigliere Regionale Lombardia del PD, sulla base dei dati ufficiali pubblicati da Regione Lombardia. (SCARICA QUI L'ELABORAZIONE DEI DATI DEL PROF. ASTUTI E L'ANALISI COMPLETA).

"Il numero dei casi positivi - commenta Samuele Astuti - è 237, in crescita rispetto a ieri in linea con la crescita del numero di tamponi. Su scala settimanale il numero dei casi positivi conferma il calo anche se la diminuzione è meno marcata che nella scorsa settimana.Il numero dei decessi giornalieri oggi è pari a 29! Più del doppio di ieri. Su scala settimanale si conferma una (lenta) diminuzione rispetto alla settimana precedente. Quasi tutte le province confermano il trend discendente, soprattutto se si considerano i dati su base settimanale.Destano qualche incertezza i dati di Brescia e Mantova, in cui l’ultima settimana mostra una risalita rispetto alla precedente, e di Bergamo, Come e Varese che mostrano un andamento altalenante. Il numero dei tamponi di questa settimana è il più basso delle ultime quattro settimane. Delle tre T (Test, Trace & Treat) stiamo investendo molto sulla terza, quella basata sull’allestimento dei posti letto e delle terapie intensive. Mentre è evidente che la giunta regionale non riesca ad attivare politiche di gestione efficace rispetto al tema dei tamponi e del test in generale. Cosa che rende di conseguenza impossibile la gestione del tracciamento (la seconda T). In sintesi, delle tre T la regione Lombardia sembra aver scelto solo la terza, trascurando le altre due, senza rendersi conto che nelle fasi successive al lockdown, il tracciamento del contagio è essenziale per evitare una nuova chiusura".

Qui la dashboard coi dati interattivi.