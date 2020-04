Coronavirus: in Lombardia casi positivi +598, decessi +93. Bene Milano +56

Milano - In Lombardia al 30 aprile i positivi al coronavirus risultano essere 75.732 (+598 rispetto a ieri), in terapia intensiva i pazienti sono 605 (-29), i decessi sono 13.772 (+93), i ricoverati non in terapia intensiva sono 6.834 (-286), i dimessi sono 51.166 (+819). I tamponi effettuati sono in totale 376.943 (+11.048). I dati per provincia: MI 19.337 (+216) di cui a Milano città 8.158 (+56), BG 11.313 (+22), BS 12.861 (+55), CO 3.244 (+37), CR 6.037 (+14), LC 2.274 (+9), Lo 2.966 (+7), MN 3.175 (+19), MB 4.704 (+30), PV 4.349 (+69), SO 1.180 (+37), VA 2.667 (+48). Di seguito l'analisi di Samuele Astuti, professore presso l'università Carlo Cattaneo e Consigliere Regionale Lombardia del PD, sulla base dei dati ufficiali pubblicati da Regione Lombardia. (SCARICA QUI I DATI ELABORATI DAL PROF. ASTUTI E L'ANALISI COMPLETA )

"Le ATS - sottolinea il consigliere Astuti - devono prendere in mano la gestione del monitoraggio e della sorveglianza sui territori. Se così non sarà avremo nuovi focolai e quindi nuovi lockdown.È urgente definire al più presto il sistema di mappatura del contagio combinando nell’opportuna sinergia i test basati sui tamponi rino-faringei con i test sierologici in funzione della strategia di riapertura che non dovrà essere rimandata più di quanto strettamente necessario. Se riparte la Lombardia riparte tutta l’Italia!"