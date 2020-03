Coronavirus in Lombardia, in arrivo i medici da Cuba e Russia

"Sono in arrivo un gruppo di 52 tra medici e infermieri provenienti da Cuba e di un altro gruppo dalla Russia, non posso che dire grazie per la collaborazione, cosi' come ringrazio per le numerosissime adesioni dei medici inoltrate alla Protezione civile per la task force che dovra' operare nelle strutture ospedaliere lombarde e non piu' in difficolta'". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, parlando dell'emergenza coronavirus.

Sopralluogo di Fontana e Bertolaso in Fiera per l'ospedale

Nel frattempo oggi Fontana ha effettuato un sopralluogo in Fiera a Milano, affiancato dal vicepresidente Fabrizio Sala e dagli assessori Davide Caparini e Giulio Gallera, con il consulente del progetto Guido Bertolaso. L'incontro e' servito a verificare, insieme ad una delegazione di medici lombardi, come proseguono i lavori del nuovo ospedale. "Grazie al lavoro incessante di Bertolaso e di tutti coloro che sono coinvolti nella realizzazione della struttura - ha detto Fontana - il cantiere e' in moto e prosegue spedito. Iniziano ad arrivare le apparecchiature di cui abbiamo bisogno e, grazie ai numerosi appelli, presto dovremmo poter contare anche dei medici ed operatori che ci servono per avviare definitivamente l'ospedale in tempi brevi". "Siamo certi - ha concluso Fontana - che sara' un hub di fondamentale importanza per alleggerire prima i nostri ospedali piu' in sofferenza e poi per dare una mano anche altre regioni nel caso dovessero affrontare la nostra stessa emergenza. Ancora una volta ringrazio tutti coloro che, e sono tanti, in ogni modo ci stanno aiutando a far si' che questo progetto possa vedere la luce".