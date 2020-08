Coronavirus in Lombardia, otto decessi e 38 nuovi casi

In Lombardia nelle ultime 24 ore si sono registrati 38 nuovi casi di coronavirus (di cui 6 'debolmente positivi' e 4 a seguito di test sierologici). I morti sono stati 8, per un totale aggiornato pari a 16.815 (+8).

Inoltre, in Lombardia nelle ultime 24 ore si sono registrati 164 guariti e dimessi; mentre i i tamponi effettuati sono stati 7.712, per un totale complessivo di 1.316.219 . I guariti/dimessi hanno raggiunto un totale pari a 73.676 (+164; 72.209 guariti e 1.467 dimessi). In terapia intensiva si trovano ancora ricoverati 9 pazienti (invariato), i ricoverati non in terapia intensiva sono calati invece di 5 unita' a 153. Per quanto riguarda la diffusione a livello provinciale, i nuovi casi a Milano sono stati 10, di cui 5 nel capoluogo. A Bergamo 9, Brescia 4, Como 1, Cremona 4, Lecco e Pavia 0, Lodi 1, Mantova 3, Monza e Brianza 1, Sondrio 1, Varese 1.