Coronavirus in Lombardia: paziente 1 dimesso, migliora l'assessore Mattinzoli

Coronavirus: il paziente 1 dimesso, migliora l'assessore Mattinzoli

Il paziente 1, Mattia di 39 anni, primo contagiato da Coronavirus a Codogno (Lodi) e' stato dimesso. La sua testimonianza e' stata trasmessa in una diretta Facebook della Regione Lombardia. "E' difficile dopo questa esperienza fare un racconto - dice Mattia -. Ricordo il ricovero nell'ospedale di Codogno dove mi hanno curato, poi mi hanno raccontato che per 18 giorni sono stato in terapia intensiva. Quindi sono stato trasferito nel reparto malattie infettive, dove ho avuto di nuovo contatto con il mondo reale e ho ricominciato a fare la cosa piu' semplice e bella: respirare". "Da questa malattia si puo' guarire" esorta Mattia, che pero' invita tutti a "stare a casa perche' la prevenzione e' fondamentale; bisogna stare lontani anche dagli amici. Sono stato fortunato: sono stato curato, ora potrebbe non essere piu' possibile" ha infine avvertito.

Mattinzoli: "Oggi la mia guarigione sembra essere più vicina"

E' c'è un'altra buona notizia: l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Alessandro Mattinzoli, in un messaggio audio inviato al presidente, Attilio Fontana, ha comunicato di stare meglio: "Caro presidente, cari amici e colleghi di Giunta, oggi e' stata forse la giornata piu' significativa daiprimi giorni della malattia". "Quella di oggi - ha aggiunto - e' una tappa molto importante perche' la guarigione sembra essere piu' vicina. Vi abbraccio tutti, mi dispiace non essere li' con voi, sul fronte, a combattere questo nemico invisibile. Un abbraccio!".