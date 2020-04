Coronavirus in Lombardia, rallenta il contagio ma non a Milano. VIDEO

Coronavirus in Lombardia, rallenta il contagio ma non a Milano

Rallenta ancora il numero dei contagi in Lombardia e cala anche il numero dei morti. I positivi registrati oggi sono stati 856 portando il numero a 66.236. I morti sono 163 contro i 199 di ieri. In diminuzione anche i ricoveri in terapia intensiva (-25, ieri -24) mentre cresce il numero dei ricoveri non in terapia intensiva (+300).

Il numero delle vittime nella Regione sale cosi' a 12.213. Sempre oggi sono stati effettuati 8.824 tamponi (ieri 11.818) che porta il numero totale dei test a 264.155. In controtendenza il numero dei ricoverati non in terapia intensiva che nei giorni scorsi aveva segnato sempre un calo e che oggi e' a +300 contro il -585 di ieri. Per quanto riguarda il capoluogo, Milano, il numero dei contagiati e' a +128 contro il +98 di ieri.





Coronavirus, chiude una delle 5 terapie intensive del Niguarda

Il calo degli ultimi giorni di nuovi pazienti positivi ha permesso di chiudere una delle 5 terapie intensive che erano state aperte al Niguarda per l'emergenza Covid. 27 posti letto sono ormai vuoti. Adesso il reparto verrà riorganizzato e sanificato