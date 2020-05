Coronavirus: in Lombardia scendono i ricoveri, in crescita decessi e positivi

Coronavirus: in Lombardia scendono i ricoveri, continuano a crescere decessi e contagi

Emergenza coronavirus in Lombardia, questi i dati dei contagi odierni e quelli dei giorni precedenti: i casi positivi sono: 79.369 (+634) ai quali vanno aggiunti nel totale complessivo 130 casi riguardanti il mese di aprile e rendicontati oggi, ieri 78.605 (+500), l'altro ieri 78.105 (+577). Decessi 14.611 (+222), ieri 14.389 (+95), l'altro ieri 14.294 (+63). In terapia intensiva 480 (-29), ieri 509 (-23), l'altro ieri 532 (=). I ricoverati non in terapia intensiva 6079 (-122), ieri 6.201 (-213), l'altro ieri 6.414 (-195). I tamponi effettuati 439.806 (+14.516), ieri 425.290 (+6.455), l'altro ieri 418.835 (+7.978). I casi per provincia con l'aggiornamento rispetto agli ultimi giorni: BG 11.587 (+37), ieri 11.550 (+12). l'altro ieri 11.538 (+85). BS: 13.267 (+99), ieri 13.168 (+46), l'altro ieri 13.122 (+94). CO 3.401 (+37), ieri 3.364 (+32), l'altro ieri 3.332 (+19). CR 6.151 (+21), ieri 6.130 (+21), l'altro ieri 6.109 (+3). LC 2.381 (+10), ieri 2.371 (+11), l'altro ieri 2.360 (+16). LO 3.155 (+41), ieri 3.114 (+52), l'altro ieri 3.062 (+15). MB 4.893 (+12), ieri 4.881 (+31), l'altro ieri 4.850 (+27). MI 20.711 (+243) ai quali vanno aggiunti nel totale complessivo 70 casi riguardanti il mese di aprile e rendicontati oggi, di cui 8.680 (+91) a Milano città, ieri 20.398 (+144) di cui 8.589 (+50) a Milano città, l'altro ieri 20.254 (+186) di cui 8.539 (+48) a Milano città. MN 3.217 (+2), ieri 3.215 (+14), l'altro ieri 3.201 (+2). PV 4.621 (+70), ieri 4.551 (+29), l'altro ieri 4.522 (+32). SO 1.230 (+7), ieri 1.223 (+13), l'altro ieri 1.210 (+29). VA 3.018 (+67) ai quali vanno aggiunti nel totale complessivo 60 casi riguardanti il mese di aprile e rendicontati oggi, ieri: 2.891 (+53), l'altro ieri 2.838 (+55). Di seguito l'analisi di Samuele Astuti, professore presso l'università Carlo Cattaneo e Consigliere Regionale Lombardia del PD, sulla base dei dati ufficiali pubblicati da Regione Lombardia. ( SCARICA QUI I DATI ELABORATI DAL PROF. ASTUTI E L'ANALISI COMPLETA ).

"I dati mancanti di ieri - spiega Astuti - sono stati integrati oggi per interpolazione con i dati dei due giorni adiacenti. Il numero dei casi positivi è 764, decisamente più alto degli ultimi giorni anche se ci sono circa 130 casi di aprile che sono stati comunicati oggi, anche se viene confermato anche il trend in discesa (seppur lenta) a livello settimanale.Il numero dei tamponi pubblicato oggi è molto alto, più del doppio di ieri. È evidente che queste oscillazioni non danno garanzia di efficacia nel momento in ci si dovesse confrontare con una recrudescenza del contagio legata all’evoluzione della fase due.Su base settimanale si rileva come quest’ultima settimana siano stati effettuati meno tamponi rispetto alla settimana precedente (quasi 200 tamponi in meno al giorno).La percentuale di tamponi positivi rispetto ai tamponi efficaci (positivi + negativi) si assesta vicino al 10%; un risultato evidentemente positivo. Speriamo che i risultati delle ancora numerose analisi in corso non siano negativi.Il numero dei decessi giornalieri purtroppo aumenta in modo significativo: sono 222, sempre troppi. Anche a livello settimanale si nota un trend stabile senza segni di diminuzione.Come sempre la volubilità di tutti questi numeri impone una grande prudenza nell’analisi degli andamenti perché potrebbero esserci variazioni sostanziali."

"Il dato provinciale - aggiunge il consigliere - è più puntuale e soffre molto di più delle imprecisioni nella comunicazione dei risultati. Per questo motivo l’analisi provinciale richiede ancor più prudenza.È assolutamente necessario pubblicare il numero di tamponi effettuati ogni giorno per ogni provincia.Quasi tutte le province hanno un andamento in diminuzione. Fa eccezione Varese che registra addirittura una crescita rispetto alla settimana precedente. Anche l’area metropolitana di Milano sembra avviata a una effettiva diminuzione."

QUI LA DASHBOARD COI DATI INTERATTIVI