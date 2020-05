Coronavirus, Italia Viva: "Cittadinanza italiana a personale medico straniero"

Coronavirus, Italia Viva: "Cittadinanza italiana al personale medico straniero"

Italia Viva chiede che sia concessa la cittadinanza italiana a tutti i medici, gli infermieri e gli operatori socio-sanitari in possesso di permesso di soggiorno e contratto di lavoro regolarmente attivo prima che scoppiasse la pandemia, che in queste settimane hanno lavorato per contrastare la diffusione del virus e limitarne significativamente l’impatto.

A lanciare la raccolta firme (QUI IL LINK) sono Lucia Caridi e Gianluca Pomo di Italia Viva Provincia di Milano. Recita il testo: "La fase storica che l’Italia sta vivendo e vivrà ancora a lungo ha richiesto uno sforzo massivo di moltissimi lavoratori del settore sanità, italiani così come di altrettante persone che vivono e lavorano in Italia ma che, per legge, italiani ancora non lo sono. Ci sembra giusto, doveroso e rispettoso che questi medici, infermieri e operatori socio-sanitari che non si sono mai tirati indietro, sempre e perennemente in trincea durante questo periodo eccezionalmente drammatico, che hanno salvato la vita a moltissimi nostri connazionali, che hanno regalato sorrisi a tante persone che rischiavano di non vedere più i loro cari, che hanno portato da mangiare e da bere a tutti i ricoverati supportandoli con ogni forza disponibile nella battaglia contro il Coronavirus, siano legittimamente riconosciuti quali cittadini italiani".