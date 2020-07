Coronavirus, la Lega querela il governatore campano De Luca

Alcune recenti esternazioni del governatore della Campania Vincenzo De Luca hanno portato la Lega alla scelta di querelare l'esponente Pd. Lo annuncia il segretario della Lega Lombarda Paolo Grimoldi: "C’è un limite a tutto e il governatore della Campania, il vulcanico Vincenzo De Luca, lo ha definitivamente passato con i suoi deliri in cui dice che ‘Dio c’è’ parlando del Covid, nella sua intenzione per offendere il suo collega di partito Nicola Zingaretti (contento lui) che si era contagiato forse proprio durante il ben noto aperitivo a Milano a fine febbraio, ma nei fatti offendendo la memoria delle migliaia di morti della Lombardia, su cui poi ha aggiunto il carico con una battuta agghiacciante: ovvero che in Lombardia c’erano i morti per strada. Ora basta, si è passato ogni limite: mi stupisco che la sinistra lombarda, che il PD lombardo, non prendano le distanze da personaggio così meschino. Il nostro deputato bergamasco Daniele Belotti sta presentando una querela verso De Luca, mi unisco a lui: adesso basta con le offese, ci vediamo in tribunale".