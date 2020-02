Coronavirus, la Regione Lombardia ordina la chiusura di bar e pub

di Fabio Massa

Secondo quanto può riferire Affaritaliani.it Milano il governatore della Regione Lombardia ha deciso di chiudere centri commerciali e discoteche. Chiusi anche i bar. Questo il punto dell'ordinanza di Attilio Fontana nel quale si spiega chi dovrà rimanere chiuso e per quanto.

"Per quanto riguarda il punto j) (chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, 146, ivi compresi gli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità), le chiusure delle attività commerciali sono disposte in questi termini:- bar, locali notturni e qualsiasi altro esercizio di intrattenimento aperto al pubblico sono chiusi dalle ore 18.00 alle ore 6.00; verranno definite misure per evitare assembramenti in tali locali;- per gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati è disposta la chiusura nelle giornate di sabato e domenica, con eccezione dei punti di vendita di generi alimentari;- per le manifestazioni fieristiche, si dispone la chiusura".

Dunque bar, discoteche, pub rimarranno chiusi dalle 18 alle 6. I centri commerciali saranno chiusi il sabato e la domenica. Nessuna fiera verrà realizzata.

