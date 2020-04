Coronavirus/Lettera: "Tamponi ai vip, non a mia madre anziana con la febbre"

Coronavirus, lettera: "Tamponi ai vip, non a mia madre con la febbre"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di una nostra lettrice

Pregiatissimi Governatori, Ministri, Politici, Direttori ed ogni livello burocratico che DECIDE DELLA NOSTRA SALUTE.

Sono una cittadina Lombarda.Mia madre è una donna di 90 anni, vive con me e mio marito, non è MAI USCITA DI CASA dal 9 marzo; addirittura qualche giorno prima del decreto #RESTO A CASA..Io e mio marito addobbati come “palombari” usciamo alternandoci per fare la spesa una volta alla settimana.Torniamo a casa, disinfettiamo tutto, persino le mele con alcool per paura di prenderlo, siamo arrivati a livelli ossessivo/maniacali, come sono sicura, ogni cittadino italiano che guardando ogni sera su ogni canale le innumerevoli trasmissioni “coronavirus”, dove all’inizio ogni politico ha detto il contrario dell’altro ed ogni scienziato ha detto l’opposto dell’altro gettandoci nella confusione assoluta e nel panico.

Se potessi mostrarvi le mie mani a forza di lavarle, vi stupireste di come ho ridotto le unghie.

Ma, ieri mia mamma ha cominciato con 37,2 di febbre... poi 37,8... poi 38,5... un po’ di tosse secca... chiamato il Medico di base che ovviamente non esce.. (perché non hanno mezzi per proteggersi, dati i morti come condannarli?) diagnosi telefonica sentiti i sintomi:“sospetto CORONAVIRUS o forse Influenza”.. Tachipirina e antibiotico. Influenza in aprile senza sintomi? Non me ho mai viste in 57 anni di vita…“Voi siete in quarantena ufficiosa perché la quarantena ufficiale solo se si fa il tampone.. ed il tampone a voi non lo fanno” che vuol dire?Sarà vero non lo sarà… chi puo saperlo?

Ed ecco scatenarsi la mia rabbia .. lo avete fatto a Politici, Vip e calciatori ne cito qualcuno: Ministro Zingaretti,… Cirio (asintomatico), solo per contatto con Zingaretti, Ronaldo, Rugani per qualche linea di febbre, a centinaia di persone “importanti” che contano, o forse per gentilezza, mentre una donna di 90 anni, solo perché inutile per questo Paese, ma che ha lavorato, passato la guerra, ha pagato 90 anni di tasse non ha diritto ad un tampone?, perché?? Perché la Liguria ed il Veneto fanno i test istantanei e la Lombardia non può!??

Cito, a chi leggerà questa mia lettera, quanto indicato dall’OMS che tanto seguiamo e decantiamo quando fa comodo, ma non quando non ci conviene seguire: “raccomanda di fare il test a QUALSIASI PERSONA CHE POTREBBE AVER CONTRATTO L’INFEZIONE DA CORONAVIRUS” è una definizione molto netta e larga, che sicuramente si scontra con le difficoltà Regionali ma perche Liguria corre ai ripari con test istantanei, lo stesso fa il Veneto e la Lombardia resta a pensare?? Vale al 96% chi se ne frega è meglio di stare qui 15 giorni con la paura di morire!!!

Esistono cittadini di serie A e di serie B, questo è piu che chiaro ormai, ma non è solo questo. Come si capisce l’andamento del contagio e prevederne lo sviluppo? Come si ferma il contagio se ad una persona come me, che vivo con una madre sospetta coronavirus, ed io forse portatrice sana… forse positiva esco ed infetto altri? Come si fermano i positivi che girano per il paese che forse nemmeno loro sanno di esserlo? Mio marito soffre di asma allergica se la prende è un soggetto a rischio…ma per voi forse i morti sono solo numeri ma noi siamo esseri umani!!! Non vi sono bastati i camion di Bergamo che trasportavano bare?? per quanti giorni dovremo girare per casa con maschere da sala operatoria o fatte con carta forno e pannoloni per cani , e guanti per lavare i piatti, perche nemmeno questi si trovano piu.

Per quanti mesi all’esterno dovremo girare con finte mascherine che non proteggono da nessuno, perche lo sapete bene che le UNICHE mascherine che proteggono davvero sono le FFP2 e FFP3 introvabili da mesi, questo perche la burocrazia ne ha fermato importazione e sviluppo all’interno del nostro Paese le poche che arrivano dopo 2 mesi sono giustamente per gli operatori. Si perche questo grande Paese non ne produce e chi ci Governa non lo sapeva? Ed è incapace di procurarle.

Il Presidente Conte ha detto “abbiamo stanziato 400 miliardi di euro”, dove sono? nessuno ha preso un euro, ma questa è un'altra “VERGOGNA ITALIANA”, dato che gli altri paesi si sono gia mossi da tempo…La Lombardia è il fiore all’occhiello della Sanità, i Medici ed i sanitari sono eroi… non sono eroi sono esseri umani con una grande coscienza che per salvare vite umane rischiano la loro, ne sono morti 88!, sono esseri umani, veri Italiani che credono nel loro lavoro ed in questo Paese, che hanno studiato anni per una missione in cui credono… dargli degli eroi significa che finito tutto, le farete una bella lapide da commemorare ogni anno in gennaio!

Non vogliano questo, io come cittadina, ma sono sicura ogni cittadino su questo suolo Lombardo ed ogni Italiano dal Nord al Sud, PRETENDIAMO aiuto e che se questo MOSTRO invisibile non si può curare, voi avete il dovere di dirci tutto quello che sapete e fermarlo con tutte le armi che avete, la prima un controllo dei cittadini, come indicato dall’OMS mettendo da parte tutte le procedure CONSIP e resituendoci la nostra vita e la nostra tranquillita!.

GRAZIE

SCILLA SPACCARELLI

Pogliano Milanese (Mi)