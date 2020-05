Coronavirus, Lombardia: casi positivi +737. Torna a salire Milano città +177

In Lombardia al primo maggio i casi positivi al coronavirus sono in tutto 76.469 (+737 rispetto a ieri), i decessi salgono a 13.860 (+88), in terapia intensiva i pazienti 563 (-42), i ricoverati non in terapia intensiva sono 6.628 (-206), i dimessi sono 52.035 (+869). I tamponi effettuati in totale raggiungono quota 390.644 (+13.701). Questi i dati per provincia: BG 11.360 (+47), BS 12.929 (+68), CO 3.271 (+27), CR 6.068 (+31), LC 2.277 (+3), LO 2.994 (+28), MB 4.729 (+25), MI 19.701 (+364) di cui 8.335 (+177) a Milano città (la differenza rispetto a ieri dove a Milano si erano registrati solo 56 casi in più potrebbe essere dovuta al fatto che un laboratorio ha inviato oggi alcuni dati di Milano e provincia risalenti ai giorni scorsi), MN 3.185 (+10), PV 4.416 (+67), SO 1.181 (+1), VA 2.705 (+38).