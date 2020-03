Coronavirus, Majorino: anziani a casa? Meglio aiutarli e non lasciarli soli

"Non lasciamo soli i fragili" scrive sulla sua pagina Facebook l'eurodeputato ed ex assessore alle Politiche Sociali di Milano, Pierfrancesco Majorino. "Non voglio intaccare (lo dico senza alcuna ironia) il clima costruttivo che vige tra le istituzioni milanesi e lombarde e nazionali. Ma - spiega Majorino - devo dire che trovo assolutamente inadeguato l'appello agli anziani a "stare a casa". È ovvio che se si limitano i contatti essendo a rischio si fa una cosa giusta. Ma QUESTO NON BASTA. Serve, come dico da giorni, un piano regionale STRAORDINARIO, nelle case. Assistenti domiciliari, custodi sociali, medici di base, infermieri, operatori: si deve mettere in campo (CON ADEGUATE RISORSE) una rete di sentinelle nei quartieri, nei caseggiati. Per le persone anziane che vivono magari senza nessuno e per le persone con disabilità. I FRAGILI NON POSSONO ESSERE LASCIATI SOLI. E i Comuni (specie quelli medi e piccoli) e il volontariato non ce la possono fare senza una nuova pianificazione di risorse e interventi."