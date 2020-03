Coronavirus, Majorino: si usi anche il centro d'accoglienza di via Corelli

"A Milano servono spazi per allestire nuovi luoghi per la salute, il controllo, la cura? Ne ho in mente uno bello pronto: il cpr di via Corelli. Una struttura perfetta che invece di fare da inutile carcere temporaneo per stranieri puo' aiutare a curare e salvare vite di tanti, peraltro la stragrande maggioranza italiani. Ha decine e decine di posti letto", A proporre di usare per l'emergenza Coronavirus l'ex centro di accoglienza di via Corelli recentemente riqualificato è stato Pierfrancesco Majorino, eurodeputato ed ex assessore alle Politiche Sociali di Milano, sulle sue pagine social.