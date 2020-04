Coronavirus, mascherine gratis nelle farmacie lombarde da metà settimana

Coronavirus, farmacisti: mascherine? Arriveranno venerdì

Da oggi uscire con bocca e naso coperti è obbligatorio in Lombardia. Il presidente della Regione Fontana e gli assessori lombardi Foroni e Caparini avevano annunciato ieri nel consueto appuntamento in diretta Facebook per fare il punto sull'emergenza che oggi sarebbe iniziata la distribuzione gratuita di mascherine a soggetti fragili in farmacia e che in altri luoghi le si sarebbero trovate con facilità (tra cui tabaccherie e poste). L'effetto di questo annuncio potrebbe essere che le persone si riversino in farmacia, ma anche negli altri luoghi deputati alla vendita/distribuzione gratuita delle mascherine. Ma attenzione, Federazione degli Ordini della Lombardia, Conferservizi e Federfarma Lombardia in una nota inviata ai membri dell'assemblea regionale Federfarma, alle associazioni provinciali titolari di farmacie in Lombardia e all'Ordine dei farmacisti lombardo comunicano che: "In relazione alle voci diffuse oggi dell'imminente distribuzione delle mascherine nelle farmacie, si informa che le stesse saranno disponibili in farmacia non prima della prossima settimana".

"Attenzione, domani non andate in farmacia a cercare mascherine! Nonostante quanto annunciato da Regione Lombardia - scrive l'assessore all'Urbanistica di Milano, Pierfrancesco Maran - domani le farmacie non avranno nessuna disponibilità specifica di mascherine gratuite. Non uscite per questo, restate a casa, evitate assembramenti nelle farmacie, avvisate chi si aspetta di trovarle di non andare!"

La nota di Regione: "Mascherine gratis da metà settimana"

Nel primo pomeriggio la nota di Regione Lombardia: "Regione Lombardia, d'intesa con la Federazione dei Farmacisti Lombardi, Federfarma Lombardia eAssofarm, precisa che, come annunciato, a partire dalla meta' di questa settimana sara' reso disponibile nelle farmacie comunali e private un primo quantitativo di mascherine da distribuire gratuitamente ai cittadini". Lo comunica la Regione Lombardia in una Nota congiunta con i soggetti interessati. "Come gia' annunciato - prosegue la nota - abbiamo previsto di destinare per questa iniziativa oltre 300.000 mascherine che sono gia' presso il magazzino regionale. Insieme alle associazioni di categoria stiamo ultimando le modalita' distributive che inizieranno nella giornata di oggi in modo tale che nei prossimi giorni si possa rifornire ogni farmacia lombarda. Come gia' specificato, questi dispositivi saranno destinati ai clienti delle farmacie con riferimento alle fasce della popolazione piu' fragili e insieme stiamo definendo i criteri per la consegna"