Coronavirus, medici esultano a Monza: chiude il reparto di emergenza. VIDEO

Coronavirus, a Monza chiude il reparto di emergenza

Ulteriori confortanti segnali di quello che potrebbe essere l'inizio della ritirata della grande onda del Coronavirus in Lombardia: un reparto del Policlinico di Monza adibito al trattamento di soli pazienti Covid-19, e' stato sanificato e rimesso a normale regime, perche' tutti e i quaranta pazienti sono guariti e sono stati dimessi. Lo ha reso noto il direttore generale del Policlinico di Monza Alessandro Cagliani, dopo la diffusione sui social di un video registrato dal personale sanitario che esulta per lo straordinario risultato. "Senza voler trasmettere messaggi eccessivamente ottimistici in ambito piu' ampiamente epidemiologico - ha commentato il direttore sanitario Alfredo Lamastra - con questo video abbiamo voluto sottolineare l'importanza del contributo del personale ausiliario nella gestione dei reparti". Il filmato, diffuso in rete, ha superato il mezzo milione di visualizzazioni.

Ieri a chiudere era stata una delle cinque terapie intensive del Niguarda di Milano