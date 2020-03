Coronavirus, migliora la qualità dell'aria? Arpa: "Presto per dirlo"

Migliora la qualità dell'aria grazie allo stop forzato di milioni di persone e milioni di veicoli? Arpa Lombardia non si sbilancia. Questa la nota: "In questi giorni molto particolari, nei quali riceviamo molteplici richieste in relazione al rapporto tra Corona Virus e qualità dell'aria, Arpa Lombardia giudica non opportuno fare, al momento, una valutazione specifica di merito, essendo la situazione in evoluzione e in quanto non dispone di tutti gli elementi necessari allo scopo. La priorità è, oggi, quella di mantenere attiva e funzionale la rete di rilevamento, garantendo tutte le attività manutentive necessarie; su questo Arpa Lombardia sta impegnando tutte le proprie risorse, garantendo il necessario servizio all'intera comunità lombarda"

"Preme sottolineare - prosegue Arpa Lombardia - come la qualità dell'aria sia determinata da un insieme di fattori e solo una valutazione completa e organica degli stessi consente di portare a conclusioni tecnicamente sostenibili. Un' analisi seria, che è nelle modalità abituali di operare di Arpa Lombardia, richiede dati quantitativi, come per esempio i flussi di traffico o la produzione industriale, oltre che analisi di laboratorio sul materiale particolato raccolto, effettuando così la ricerca di traccianti delle diverse sorgenti. Per fare confronti è necessario, altresì, considerare la meteorologia, elemento che varia di giorno in giorno. Non si può quindi semplicemente confrontare la situazione di queste tre settimane con quella dell'anno precedente o delle tre settimane precedenti, poiché sarebbe una analisi semplicistica. Qualunque valutazione così svolta sarebbe solo di tipo qualitativo e superficiale, e non, invece, di natura quantitativa e approfondita come invece si potrà fare, con i tempi dovuti, al termine di questo periodo che continuiamo a sperare sia più breve possibile. Pertanto, Arpa Lombardia smentisce categoricamente qualunque affermazione attribuita all'Agenzia sulla diretta correlazione tra le azioni di contenimento della diffusione del Covid 19 e il miglioramento della qualità dell'aria"