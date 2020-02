Coronavirus, Milano si prepara ad affrontare l'emergenza. Quarantena a Baggio

Coronavirus, Sala: "Tavolo di lavoro a Palazzo Marino"

"Al fine di offrire la massima collaborazione alla Regione, alla Prefettura e alle istituzioni responsabili in materia di sanità, ho istituito un gruppo di lavoro che si riunirà domani mattina (oggi, sabato 22 febbraio, ndr) a Palazzo Marino". Lo annuncia su Facebook il sindaco di Milano Beppe Sala. "Seguiremo costantemente l'evolversi della situazione e verificheremo la necessità di adottare eventuali misure di nostra competenza".

Il centro ospedaliero militare di Baggio ospita i pazienti affetti da Coronavirus in quarantena

E' il centro ospedaliero militare di Baggio a MILANO la struttura per la quarantena dei pazienti affetti da coronavirus. L'altra struttura, a Piacenza, sarebbero gli alloggi dell'aeronautica militare di San Polo collegati all'aeroporto San Damiano

Coronavirus, i sindacati di Palazzo Marino: "Astenersi da contatti"

Coronavirus: inizia a sollevarsi anche a Milano la richiesta di più stringenti procedure di sicurezza sanitaria dopo la notizia del contagio di un 38enne di Codogno e di altre cinque persone entrate in contatto con lui.

Una nota interna da parte dei sindacati dei dipendenti del Comune di Milano invita infatti tutti gli sportellisti, protocollisti e addetti alle accettazioni tecniche e amministrative del municipio ad astenersi da tali mansioni se lo sportello e il contatto con il pubblico non sono protetti da vetro. La nota è stata diramata dal rappresentante per la sicurezza dei lavoratori del Comune e specifica che se funzionari e dirigenti comunali dovessero pretendere comunque lo svolgimento del servizio, è opportuno protocollare una richiesta di astensione dal servizio per motivi di "emergenza sanitaria", rifiutandosi di svolgere il servizio in modalità non protetta, appellandosi alla legge 81/2008. La nota raccomanda anche l'uso di mascherina ed il frequente lavaggio delle mani.