Coronavirus, muore Zaccaria Cometti, ex portiere dell'Atalanta

Atalanta in lutto per la scomparsa di Zaccaria Cometti vittima del coronavirus. L'ex portiere 83enne, era nato a Romano di Lombardia. Cresciuto alla scuola di Carletto Ceresoli, giocò in prima squadra per 11 stagioni diventando poi allenatore del vivaio, quindi allenatore in seconda ed infine, dal 1975 al 1990, allenatore dei portieri. In totale Cometti ha passato 38 anni in nerazzurro. Il presidente Antonio Percassi e tutta la famiglia Atalanta in una nota hanno voluto rivolgere ''le più sincere e commosse condoglianze'' ai familiari di Cometti.