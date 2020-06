Coronavirus: N10, il ristorante di Del Piero a Milano chiude

Sul sito del ristorante N10 in Viale Monte Grappa a Milano, che vanta tra i soci il nome eccellente dell'ex calciatore della Juventus Alessandro Del Piero, si legge: "Informiamo la gentile clientela che il ristorante N10 non ha ancora deciso una data di riapertura. Vi invitiamo a consultare il sito per aggiornamenti". Le voci che circolano però darebbero per certa la chiusura del locale. A parlarne è il Food Consultant, Dominique Antognoni, che scrive sul suo profilo Facebook: "Il ristorante di Del Piero ha chiuso. E’ in liquidazione. A inizio ottobre gli avevo dato sei mesi. E’ durato meno, perché già a inizio marzo, prima del lockdown, stava per tirare le cuoia.Era tutto facilmente prevedibile: posto senza identità, troppi voci e nessuna del mestiere e via dicendo. Intanto Del Piero non ha rimesso un centesimo per il semplice fatto che non aveva messo un centesimo."

Antognoni sottolinea però anche una problematica con cui la ristorazione si trova a dover fare i conti: "Al di là di questo - prosegue nel post - (sono gli affari dei soci chi ha messo e chi ci ha rimesso), è un peccato. Avevano speso l’impossibile per la cucina e il resto. Incredibile ma vero, c’è già un nuovo “inquilino”, che in pratica si trova fra le mani un ristorante nuovo di zecca. Crisi o non crisi, eccone un altro pronto a investire in un posto che solo d’affitto ti mangia somme altissime (non ci crederete, ma N10 pagava 40.000 al mese. Si, al mese). C’è sempre qualcosa che non quadra nella ristorazione milanese."