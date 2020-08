Coronavirus, non si faranno tamponi a Malpensa e Linate. Ecco perchè

Coronavirus, non si faranno tamponi a Malpensa e Linate.



I controlli annunciati per chi rientra da Croazia, Grecia, Malta o Spagna non si possono fare negli scali. Mancano le strutture. Quindi niente tamponi a Linate o Malpensa. I controlli piu' stringenti previsti dalla nuova ordinanza del Ministero della Salute non sono stati ancora recepiti, stando almeno alle testimonianze dei passeggeri, all'aeroporto di Milano Malpensa, dove sono molti i voli in arrivo da Spagna e Grecia, due dei paesi ritenuti a rischio. "Nessuno ci ha fatto controlli particolari o dato qualche tipo di comunicazione, ci hanno solo misurato la febbre", raccontano alcuni ragazzi in rientro da Palma di Maiorca all'Ansa.



"A Malpensa non si faranno tamponi per chi e' in arrivo da Croazia, Grecia, Malta o Spagna e "questa situazione e' estendibile a tutta Italia, non ci sono - dicono fonti Usmaf - Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera, - aeroporti dove si possano fare accertamenti con tamponi, a meno di piccolissimi scali con 100 passeggeri al giorno, non certo i 6000 previsti nel periodo di Ferragosto tra Malpensa e Linate".



I tamponi - viene spiegato - non si possono fare perche' a Malpensa c'e' un posto di pronto soccorso e non un ospedale per la diagnostica. Al limite si potrebbe allestire una struttura vicino allo scalo insieme ad Ats, ma ci vorrebbe ovviamente del tempo, quindi la soluzione non viene vista come praticabile nell'immediato. Ne' tanto meno lo e' quella di fare i tamponi in aeroporto, sempre con il supporto di Ats - dicono sempre fonti Usmaf - con il rischio di creare assembramenti e non far defluire velocemente i passeggeri in arrivo. Oggi Usmaf si e' riunita in videoconferenza con tutti gli enti lombardi interessati alle attivita' aeroportuali proprio per discutere dell' ordinanza del ministro Speranza che prevede il tampone obbligatorio per chi arriva dalle 4 nazioni a rischio.



"Ci siamo confrontati e in aeroporto non possiamo eseguirli, come Usmaf - dicono dagli Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera, direttamente dipendenti dal Ministero della Salute - non abbiamo nemmeno i test i nostro possesso".