Coronavirus, nuovo giorno nero in Lombardia: +546 decessi

Coronavirus, giorno nero in Lombardia: +546 decessi

"Crescono i decessi, 3.095 nella sola Lombardia, +546, dato che ci fa piu' male". Lo ha detto l'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, parlando dell'emergenza coronavirus. Si tratta dell'incremento di decessi piu' alto dall'inizio dell'epidemia. Ad oggi i pazienti positivi al coronavirus in Lombardia sono 25.515 (+3.251). Questo il dato fornito dall'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, nel corso del punto giornaliero sull'emergenza coronavirus. "Gli ospedalizzati sono 8.258, +523, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 1.093, gli spazi sono sempre meno", ha aggiunto Gallera. "Abbiamo un incremento del numero dei pazienti dimessi, che sono arrivati a 2.139. Tante persone guarite che escono in attesa della negativizzazione del tampone".

I dati sull'emergenza coronavirus in Lombardia "sono tutti in forte crescita", ma "non sono dati che ci devono buttare nello sconforto ma portare a una ancora piu' forte determinazione", ha commentato Gallera

Milano: aumentano i contagi nell'hinterland, rallentamento in città

Nel milanese i pazienti positivi al coronavirus sono arrivati a 4.672, mentre nel capoluogo a 1.829. A comunicarlo e' Gallera. Si tratta di un dato in chiaroscuro, perche' se in provincia i contagi accelerano rispetto a ieri (oggi +868, rispetto al +526 di ieri), a Milano l'aumento e' di 279 unita'. "Su Milano si tratta di un dato inferiore rispetto ai giorni precedenti e anche i dati dei pronto soccorso indicano una stabilita' nella zona milanese, confido che i numeri fra domani e lunedi' inizino a ridursi", ha concluso Gallera.

Gallera: "Via libera ai tamponi per i medici di medicina generale"

C'e' il tema importante della protezione dei medici di medicina generale e del nostro personale sanitario", ha spiegato l'assessore "Sara' previsto - aggiunge Gallera - il fatto di fare i tamponi a medici di medicina generale, metteremo a disposizione alcuni ambulatori gestiti dalle Ats. E anche la presa in carico di tutto il personale ospedaliero, con rilevazione quotidiana della temperatura e tamponi per tutti quelli che hanno piu' di 37 di febbre. Un modo per tutelare e garantire la salute del personale sanitario"

Il paziente 1 sarà dimesso nel fine settimana

"Mattia, il paziente 1, sta molto meglio e nel weekend o al piu' tardi lunedi' sara' dimesso", ha annunciato Gallera.

52 medici cubani operativi da lunedì

"I 52 medici cubani sono un'opportunita' straordinaria. Arriveranno domani alle 18.30 a Malpensa, dove li andremo a prendere e li porteremo direttamente a Crema. Il direttore dell'ospedale mi ha detto che gia' da lunedi' saranno operativi nell'ospedale da campo che sara' approntato", ha annunciato l'assessore regionale.