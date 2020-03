Coronavirus, oggi i primi contagiati in arrivo all'ospedale di Baggio

In tarda mattinata o nel primo pomeriggio arriveranno all'ospedale militare di Baggio, a Milano, i primi pazienti destinati all'isolamento perche' contagiati da Coronavirus. Secondo quanto si apprende oggi stesso la sanita' lombarda decidera' quanti e quali malati rimettere alle cure dei medici militari nella caserma della periferia sud di Milano. In ogni caso si tratta di circa 50 pazienti smistati in 11 stanze da 4 o 5 letti, non affetti da patologie gravi ma comunque bisognosi di cure.

Nel frattempo questa mattina un mezzo è partito dall'ospedale militare con a bordo personale sanitario destinato agli ospedali del Lodigiano, che si trovano in emergenza per il contagio da Coronavirus. A quanto si apprende, si tratta di 3 medici e 4 infermieri in divisa destinati a Lodi, che poi saranno smistati nei presi'di della provincia piu' a rischio per i numerosi accessi di pazienti con problemi respiratori.