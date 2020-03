Coronavirus, l'opera di Francesca Boffetti per l'ospedale di Bergamo

L'artista Francesca Boffetti in campo per sostenere i medici ed i volontari dell'ospedale da campo di Bergamo, in prima linea nella lotta al Coronavirus. Questa l'idea dell'artista: realizzare un'opera, intitolata "Italia Forte", sulla quale saranno scritti i nomi di tutte le persone che vorranno contribuire con una donazione, il cui ricavato sarà interamente devoluto. L’opera stessa verrà poi donata all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Questo il LINK per effettuare la donazione .

Francesca Boffetti



Queste le parole di Francesca Boffetti: "Abbiamo ben chiaro tutti che siamo in una situazione di estrema emergenza, e ognuno di noi può fare la differenza, con dei piccoli contributi possiamo ottenere un grande risultato. Sto creando un'opera che rappresenta l'Italia combattente personificata da una donna coperta dal telo con il tricolore, su di lei verrà scritto il nome in corsivo di tutte le persone che contribuiscono alla donazione. Grazie al contributo dei miei amici che provengono da tutta italia e dall’estero (Chicago, Monaco, Miami, Messico, Londra etc...) in pochissimi giorni abbiamo raccolto 2.541 euro su un obiettivo di 1.000 euro. E' una piccola somma ma importante nel suo significato. Vorrei riempire la scultura con più nomi possibili perché noi siamo dalla parte dei fortunati e la salute è il bene più prezioso che possediamo. Siate generosi ve ne prego, tutti noi, le nostre forze possono fare la differenza!"