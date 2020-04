Coronavirus: Ospedale Fiera Bergamo operativo, trasferiti i primi 4 pazienti

E' operativo da ieri il nuovo presidio ospedaliero, allestito in tempo record alla fiera di Bergamo. I primi quattro pazienti affetti da Covid-19 sono stati trasferiti a partire dalle ore 17 dalle degenze del Papa Giovanni XXIII. Sono un uomo di 81 anni e una donna di 82 anni che vengono dall'Unità di medicina Covid del Papa Giovanni XXIII e due uomini di 54 e 56 anni del reparto Malattie infettive covid dell'ospedale. Si tratta di pazienti che richiedono assistenza di bassa-media intensità con ossigenazione non invasiva. Qui i pazienti sono stati presi in cura dallo staff presente, in particolare dai sanitari russi. A seguire nei prossimi giorni Emergency inizierà a gestire il modulo da 12 posti letto di terapia intensiva. Lo staff è composto da 10 medici, 14 infermieri, 4 fisioterapisti, 4 oss, un tecnico di laboratorio, un tecnico di radiologia. 34 operatori in tutto in questa fase iniziale, alcuni dei quali hanno lavorato in Sierra Leone durante l'epidemia di Ebola. "Siamo molto orgogliosi di aver contribuito alla progettazione e all'organizzazione sanitaria di quest'ospedale, mettendo in campo la nostra esperienza maturata in Sierra Leone durante l'epidemia di Ebola - ha dichiarato Rossella Miccio, presidente di Emergency -. Abbiamo richiamato il nostro personale medico e sanitario che lavorava all'estero per l'emergenza: dall'Uganda al Sudan, dall'Afghanistan all'Iraq, a partire da oggi saremo impegnati qui in prima linea per curare, come sempre, chiunque ne abbia bisogno". Un ulteriore modulo da 8 posti di terapia subintensiva sarà affidato al personale militare russo, 8 medici rianimatori e 8 infermieri specializzati. Un ulteriore modulo di 20 posti letto di degenza ordinaria covid dedicato a pazienti meno critici sarà operativo grazie a 12 medici e 31 infermieri, oltre ad altro personale tecnico e di supporto reclutati dal Papa Giovanni XXIII grazie ai bandi di reclutamento della Regione Lombardia e della Protezione civile e all'adesione dei volontari dell'Ana Associazione nazionale Alpini. In totale si prevede nella fase di avvio di attivare 40 posti letto.

"Abbiamo curato ogni dettaglio e le prove generali di domenica pomeriggio ci hanno convinto che tutto è pronto per partire. La nostra principale preoccupazione in questa fase si concentra sulla correttezza e sulla sicurezza dei protocolli e dei percorsi - ha spiegato Oliviero Valoti, direttore dell'Emergenza intra-extra ospedaliera dell'Asst Papa Giovanni XXIII e responsabile sanitario del presidio ospedaliero alla Fiera di Bergamo -. Per arrivare a potenziare ulteriori posti disponibili serve personale specializzato che garantisca una certa continuità, di almeno mesi. Sono in corso le diverse procedure di reclutamento". L'ospedale è stato organizzato e realizzato dall'Associazione nazionale Alpini, grazie al personale della Sanità Alpina, che gestisce l'Ospedale da campo Ana, e della Protezione Civile Ana. L'allestimento della struttura all'interno dei padiglioni della Fiera di Bergamo è stato portato a termine nell'arco di soli otto giorni. "L'Associazione nazionale Alpini - ha commentato il presidente nazionale dell'Ana, Sebastiano Favero - ha risposto ancora una volta alla richiesta di aiuto che veniva dal territorio e l'ha fatto con la disponibilità e l'efficienza che da sempre la contraddistinguono". Questo ospedale "è frutto di un'azione sinergica tra realtà diverse con un comune intento. Salvare e curare vite umane - ha dichiarato Maria Beatrice Stasi, direttore generale dell'Asst Papa Giovanni XXIII -. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alla fase di progettazione, realizzazione e di allestimento del presidio medico avanzato alla Fiera. Credo che questa vera e propria impresa rimarrà nella storia di questa città e della sua gente orgogliosa, laboriosa e generosa. Ora si apre una nuova fase. Sotto la nostra direzione sanitaria, i professionisti e i volontari che presteranno servizio qui saranno in grado di riprodurre lo sforzo che il Papa Giovanni e i suoi operatori stanno mettendo in campo da ormai un mese e mezzo per fronteggiare l'emergenza sanitaria".