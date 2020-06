Coronavirus, ospedale in Fiera e Rsa: il piano di Regione Lombardia

Coronavirus, ospedale in Fiera: piano di sviluppo a Roma il 17 giugno

L'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera ha parlato del futuro dell'ospedale realizzato in Fiera: "Entro il 17 giugno presenteremo a Roma un piano di sviluppo dei posti letto di intensiva e sub intensiva secondo il decreto ministeriale del 19 maggio che ci impone di implementare i posti da 861 a 1466" piu' "704 di sub intensiva di cui almeno la meta' trasformabili subito in terapia intensiva".

Rispondendo ad una interrogazione in consiglio regionale, ha aggiunto: "Nello sviluppo nel processo di incremento dei posti delle terapie intensive i due ospedali in fiera, quello di Milano e quello di Bergamo hanno un ruolo specifico". Il piano, che sara' approvato dalla Giunta lombarda all'inizio della prossima settimana, prevede che "in caso di passaggio dal livello di allerta 1 al livello immediatamente superiore (livello 2) vengano attivate le due strutture temporaneamente realizzate presso gli Enti Fiera". Inoltre "per rendere efficacemente operativo l'attivazione di tali strutture, vengono preventivamente individuate (sempre in caso di passaggio dal livello 1 al livello 2) le strutture che devono gradualmente e progressivamente ridurre le loro attivita' (iniziando dalle strutture spoke) per mettere a disposizione personale per l'attivazione dei moduli temporanei di terapia e di sub intensiva, e poi, in caso di ulteriore necessita', anche dei moduli di ampliamento realizzati negli hub".

Il Pd: "Da Gallera poche certezze"

"Da Gallera poche certezze". Cosi' il capogruppo del Pd in consiglio regionale, Fabio Pizzul. "Gallera - ha spiegato Pizzul - ha annunciato che la giunta approvera' la prossima settimana un Piano di sviluppo delle terapie intensive che sara' presentato al Governo" e "che fa seguito al decreto nazionale che indica la necessita' di sviluppare le terapie intensive in Lombardia in ospedali dedicati per non disperdere i pazienti nelle strutture periferiche spesso non attrezzate, e in quest'ottica prevede il mantenimento delle strutture nate nell'emergenza a Milano e Bergamo. Il Piano - aggiunge Pizzul - deve essere reso noto al piu' presto. Per ora e' nel mondo delle idee". "Non e' affatto chiaro, inoltre, se la struttura potrebbe gia' essere immediatamente operativa in tutta la sua capienza o per esserlo necessita di altri interventi", ha concluso.

Oggi la riapertura delle Rsa

Gallera ha parlato anche di Rsa: "Con la delibera di oggi riprendiamo la riapertura delle Rsa con delle regole molto rigide: nessun positivo verra' collocato all'interno di una Rsa e verra' invece messo in una struttura sanitaria". Il provvedimento sara' approvato oggi in Giunta che prevede la ripresa dei ricoveri sospesi durante l'emergenza Covid.