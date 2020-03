Coronavirus, il "paziente 1" sta meglio e respira da solo

Era partito tutto dalla scoperta del primo positivo nel lodigiano, un uomo di 38 anni di Codogno definito poi "paziente 1", ricoverato in condizioni critiche. E' di ieri la notizia che "e' stato trasferito dalla terapia intensiva a quella sub intensiva. E' stato cioe' 'stubato' in quanto ha iniziato a respirare autonomamente". Lo ha detto l'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, parlando dell'emergenza coronavirus. La moglie incinta è invece stata dimessa qualche giorno fa.