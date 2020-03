Coronavirus, pazienti lombardi trasferiti fuori Regione. VIDEO

Coronavirus, il punto in Lombardia

Sono 154 in decessi in pazienti che hanno contratto il coronavirus in Lombardia, 18 in piu' rispetto a ieri, e 3420 i positivi, 808 in piu' sempre rispetto al bilancio di ieri. Lo comunica l'assessore del Welfare lombardo, Giulio Gallera. Un dato in forte crescita quest'ultimo, determinato, spiega l'esponente della giunta, dal fatto che ieri "300 tamponi non sono stati caricati dal laboratorio di Brescia".

"La Regione Lombardia chiedera' di trasferire fuori Regione dei pazienti in terapia intensiva con altre patologie, non positivi al coronavirus, anche per evitare problemi di possibile contagio nel trasporto. Non abbiamo ancora avuto risposta sul numero di questi pazienti". Lo ha detto il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli.

"La Lombardia come sapete ha una situazione di sofferenza negli ospedali, ci aspettiamo possa essere richiesto il movimento di pazienti dalla terapia intensiva in altre Regioni". Lo ha detto il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli.

"Mi dicono che ci sono bar presi d'assalto, che c'e' affollamento sugli impianti sciistici. Si tratta di un elemento di consapevolezza individuale, noi abbiamo fatto alcune misure come le scuole chiuse o i bar frequentati in misura limitata, ma vedendo quanto successo oggi sembra che questo non sia stato compreso". Lo ha affermato l'assessore al welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, ricordando ancora la necessita' di ridurre al minimo le occasioni di diffusione del virus. "Non dobbiamo perdere la gioia - ha detto in conferenza stampa - ma avere la consapevolezza del momento in cui stiamo vivendo, c'e' gioia anche all'interno delle mura di casa o in una camminata solitaria. C'e' bisogno di una rarefazione della vita sociale, bisogna rallentare, ma vedo che quel messaggio non e' ancora passato".

Lombardia, i numeri

- i casi positivi sono 3.420 (l’incremento elevato rispetto ai 2.612 di ieri è dovuto all’arrivo in blocco di circa 300 tamponi positivi provenienti da Brescia che ieri non erano stati processati).

- i deceduti 154 (ieri erano 135), tutte persone anziane con un quadro clinico già compromesso. L'87% ha più di 75 anni, l'11% ne ha fra 65 e 74 e il 2% fra 50 e 64 anni

- i dimessi e trasferiti al domicilio 524

- in isolamento domiciliare 722

- in terapia intensiva 359 (+50 rispetto a ieri)

- i ricoverati non in terapia intensiva 1.661

- i tamponi effettuati 15.778

I casi per provincia con l'aggiornamento rispetto agli ultimi due giorni

BG 761/623/537

BS 413/182/155

CO 23/11/11

CR 562/452/406

LC 35/11/8

LO 811/739/658

MB 61/20/19

MI 361 (di cui 158 a Milano città, ieri erano 119 /267/197

MN 46/32/26

PV 221/180/151

SO 6/4/4

VA 27/23/17

e 93 in corso di verifica

A livello nazionale sono 567 i pazienti attualmente in terapia intensiva con coronavirus su un totale di 2.651 ricoverati. Ieri erano 461 le persone che si trovavano in quel tipo di reparti. La maggior parte delle terapie intensive, 359, sono in Lombardia pari al 63% del totale.