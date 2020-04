Coronavirus, Presidente dei Medici: Protezione Civile, mascherine non a norma

Coronavirus, il Presidente dei Medici: “Protezione Civile invia mascherine non a norma”

Le mascherine inviate dalla Protezione Civile ai medici non sono “dispositivi autorizzati per l'uso sanitario”. A metterlo nero su bianco è Filippo Anelli, Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (Fnomceo). La comunicazione è contenuta in una lettera inviata ai presidenti degli ordini dei capoluoghi di regione.

“Sono a comunicarvi – recita la missiva firmata digitalmente – che il Commissario straordinario per l'emergenza Covd-19 dott. Domenico Arcuri mi ha appena informato che le mascherine contenute in involucri che riportavano la dizione maschere Ffp2 equivalenti, inviata dalla Protezione Civile, in data odierna, agli OMCeO dei capoluoghi di Regione, non sono dispositivi autorizzati per l'uso sanitario dalla Protezione Civile”.

“Vi chiedo, quindi, – chiude il medico barese già Presidente del Fondo Sanitario Integrativo del Servizio Sanitario Nazionale dei Medici e degli Odontoiatri – di sospendere immediatamente la distribuzione e l'utilizzo di quanto ricevuto, informando nel contempo eventuali medici o strutture che ne fossero già in possesso”. Ancora un “incidente” nella gestione dell'emergenza, dopo l'invio agli ospedali di mascherine non idonee. Fatto che ha provocato tensioni fra i vertici delle Regioni e Roma.