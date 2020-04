Coronavirus: l'inaugurazione dell'ospedale in Fiera Milano

Coronavirus, l'ospedale realizzato in Fiera Milano accoglie da oggi i primi pazienti: si tratta di un uomo di 72 anni e di una donna di 63 anni, entrambi provenienti da due strutture del Milanese. Era in programma nel primo pomeriggio l'arrivo anche di un terzo malato di Coronavirus proveniente dalla provincia di Bergamo, ma le sue condizioni si sono aggravate e non hanno permesso il trasporto.