Coronavirus, Regione Lombardia: 32 i nuovi positivi a Milano città



Per la prima volta da febbraio le strutture sanitarie non hanno comunicato decessi a causa del Covid-19. Ma la Regione resta prudente: i dati arrivano dagli ospedali e dai Comuni. A Milano 32 i nuovi casi positivi



Lombardia, nessun morto oggi



In Lombardia per quanto riguarda la voce decessi, "si specifica che i flussi provenienti dalla rete ospedaliera e le anagrafi territoriali oggi non hanno segnalato decessi". Lo comunica nel bollettino odierno sull'andamento dell'epidemia Regione Lombardia.



I casi per provincia con la differenza rispetto a ieri: MI 22.680 (+64) di cui 9.597 (+32) a Milano città; BG 12.906 (+72); BS 14.476 (+59); CO 3.757 (+10); CR 6.391 (+8); LC 2.720 (+3); LO 3.403 (+3); MN 3.320 (+6); MB 5.439 (+18); PV 5.202 (+18); SO:1.416 (+2); VA 3.506 (+16) e 1.894 in corso di verifica.



Zero decessi in Lombardia, ipotesi dati non trasmessi



L'assenza di nuovi decessi per Covid-19 in Lombardia, per la prima volta dall'inizio dell'epidemia a febbraio, potrebbe essere causata dalla mancata trasmissione dei dati dalla rete ospedaliera e dalle anagrafi dei Comuni. E' gia' capitato, in occasione di festivita' o fine settimane degli scorsi mesi, che i dati non fossero del tutto aggiornati e quelli mancanti siano stati aggiunti il giorno dopo.



Coronavirus: Milano (+64) e Bergamo (+72) province lombarde con dati contagio piu' alti



E' la provincia di Bergamo a far registrare oggi per il secondo giorno consecutivo il dato peggiore dei nuovi contagi al coronavirus in Lombardia con 72 nuovi casi positivi (ieri +102). E' quanto emerge dal bollettino regionale sull'andamento dell'epidemia. Seguono la citta' metropolitana di Milano (+64, ieri +88), Brescia (+59, ieri +72 ), Pavia (+18, ieri +33), Monza Brianza (+18, ieri +12), Varese (+16, ieri +44), Como (+10, ieri +34), Cremona (+8, ieri +9), Mantova (+6, ieri +4) Lecco (+3, ieri +11), Lodi (+3, ieri +8) e Sondrio (+2, ieri +7). A Milano citta' i nuovi contagiati sono 32 (ieri +40).