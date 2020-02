Coronavirus, rumors: decine di positivi a Codogno. Il Sacco chiude i ricoveri?

Secondo delle indiscrezioni sarebbero decine le persone positive al test del Coronavirus a Codogno (LO), paese dell'uomo che ha contratto il virus. Sempre in base a rumors, l'Ospedale Sacco di Milano, dove sono ricoverati la moglie e un conoscente del 38enne lodigiano contagiato, sarebbe in procinto di chiudere i ricoveri in via precauzionale.

Secondo quanto si apprende, sarebbero stati individuati un centinaio di contatti, persone attualmente in 'sorveglianza attiva'. Nel frattempo il consiglio del Comune di Codogno ai cittadini è quello di stare a casa. E all'ospedale di Codogno le visite sono spostate a data da destinarsi.

Pazienti, medici, infermieri e personale dell'ospedale di Codogno sono stati sottoposti a "tutti gli accertamenti diagnostici necessari sui medici". Lo ha detto parlando a Rainews 24 l'assessore alla Salute della Regione Lombardia, Giulio Gallera. "I reparti interessati dagli accertamenti sono anche la terapia intensiva e la medicina interna - ha aggiunto, riferendosi al Pronto Soccorso che e' gia' stato chiuso - mentre gli altri funzionano normalmente". Secondo indiscrezioni di stampa, l'uomo ricoverato avrebbe avuto contatti con persone che da poco avevano viaggiato in Cina. "Le persone che sono state a contatto con il paziente - ha detto ancora Gallera - sono in fase di individuazione e sottoposte a controlli specifici e alle misure necessarie".