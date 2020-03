Coronavirus, Sala: al Fondo del Comune 800 mila euro in un giorno

Coronavirus: Sala: raccolti oltre 800 mila euro in un giorno



In un giorno il fondo di mutuo soccorso gestito lanciato dal sindaco di Milano Giuseppe Sala per l'emergenza coronavirus ha ricevuto 800mila euro di donazioni. Lo ha fatto sapere il primo cittadino in un video pubblicato sui social network e registrato nel suo ufficio di Palazzo Marino, in cui esordisce ringraziando il "ristretto nucleo di collaboratori che e' qui con me sette giorni su sette" e ricorda a tutti i cittadini di restare a casa.

Coronavirus: Sala, come la fai sbagli ma andiamo avanti



Le decisioni 'difficili' vanno prese per il bene comune anche se ci sara' sempre qualcuno che non e' soddisfatto. Ne e' ben consapevole il sindaco di Milano Giuseppe Sala che in un video messaggio su Facebook rivendica i provvedimenti presi sulla chiusura dei parchi recintati e sulla riduzione del servizio di trasporto pubblico. "Oggi come la fai la sbagli" dice il sindaco spiegando: "ieri abbiamo deciso di chiudere i parchi per evitare assembramenti. I proprietari dei cani si sono molto lamentati perche' non possono usufruire delle aree dedicate ai cani. Io li capisco ma c'e' una ragione dietro la nostra decisione". Lo stesso vale per tram e metro. "La regione Lombardia ci da indicazione, come Atm, di ridurre il livello di servizio, questo sia per Trenord che per tutte le aziende di servizio che si occupano di trasporto pubblico. Oggi l'utilizzo di fatto e' -80%. Anche qui molti ci scrivono dicendo che non si puo' toccare il livello del servizio. Rimane il fatto che e' nostro dovere, e quindi andiamo avanti" conclude.



Nel suo messaggio ai cittadini, Sala racconta anche di aver parlato a lungo con il professor Marzano, il dermatologo del Policlinico, guarito dal coronavirus. "Mi ha detto letteralmente 'ho avuto una bella strizza', ma e' il primo milanese che ne e' uscito bene e non vede l'ora di tornare al lavoro. Da buon milanese". Infine, "Non so se riusciremo a proseguire con i lavori della M4, ma ieri in una Milano deserta gli operai hanno gettato il solaio nella stazione di San Cristoforo". Poi un messaggio particolare di vicinanza agli inquilini delle case di edilizia popolare. Il comune di Milano ne ha 30 mila. "Ho chiesto a MM che gestisce il servizio - conclude il sindaco -, di recapitare una lettera, nella quale si dice 'state in casa' e si invita gli over 65 o i loro parenti a chiamare lo 020202 per qualsiasi bisogno". Se avete bisogno dei farmaci, per esempio, ve li portiamo noi".