Coronavirus, Sala: "Chiederemo un sostegno finanziario"

Il sindaco di Milano Beppe Sala intenzionato a chiedere sostegno finanziario per la ripartenza. Queste le sue parole ai microfoni del TgR Lombardia: "Non posso che chiedere un sostegno finanziario. Al momento ce la facciamo ma e' ovvio che passando i mesi saremmo in difficolta' anche per pagare gli stipendi". "Sarebbe sciocco arrivare tre giorni prima e dirci farete cosi' e poi non posso che chiedere il sostegno finanziario", ha aggiunto pensando anche ai trasporti pubblici ed agli altri provvedimenti necessari per ripartire.

A Regione Lombardia e ai vertici del Pio Albergo Trivulzio il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, invece chiede "un piano che permetta di dire 'a queste condizioni o con questi finanziamenti noi possiamo dire alle famiglie, in una settimana, che la situazione e' tornata sotto controllo'. Ad oggi ci sono ancora 700 degenti li' e sono in una sicurezza che non e' ideale". "Quello che serve oggi e' che i vertici del Trivulzio, Ats e tutti, siano molto trasparenti rispetto a chi indaga", ha concluso