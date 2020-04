Coronavirus, Sala: "Comportamenti come in fase 1. E no a politica da talk"

Coronavirus, Sala: "Comportamenti come in fase 1"

"Si sta cominciando a parlare di fase 2, benissimo, aspettiamo di vedere cosa decidera' il governo, pero' ricordo che siamo ancora nella fase 1 e quindi i comportamenti devono essere da fase 1". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel corso di una diretta Facebook, parlando dell'emergenza coronavirus.

"Chi fa politica in particolare, ma tutti, dobbiamo confrontarci con il senso della realta'". "Chi fa politica - sottolinea - deve vivere il senso di realta' piuttosto che pensare di cavarsela con quattro belle parole in un talk show".

Sala: "Riflettere sulle condizioni dei braccianti"

Il sindaco di Milano invita inoltre a riflettere sulle condizioni dei braccianti agricoli. Il primo cittadino ha spiegato: "Un mio amico, Abubakar Soumaoro, sindacalista italo-ivoriano, si occupa dei diritti negati ai tanti braccianti che lavorano nei campi. Mi parla di circa 600 mila braccianti, in buona parte sono immigrati non in regola ma ci sono anche tanti italiani, che lavorano in nero, spesso preda della criminalita' organizzata. E dimentichiamoci che stanno in Puglia o in Sicilia, stanno anche in Lombardia, in Piemonte, ovunque". Il sindaco di Milano sottolinea che "quando noi andiamo al supermercato e compriamo dei pomodori, sono raccolti da queste persone che, private dei loro diritti, raccolgono i pomodori per noi. Mi espongo personalmente su questa battaglia di Abubakar, la trovo una cosa giusta e in questa crisi che stiamo vivendo, noi dobbiamo cercare di riflettere su come possiamo cambiare la cose". Per Sala "questa situazione deve spingerci al cambiamento"