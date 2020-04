Coronavirus, Sala: distribuiremo 300mila mascherine



"Ieri i rappresentati di 3mila famiglie della comunita' cinese di Milano ci hanno consegnato in dono 300mila mascherine. Inizieremo a distribuirle a partire dalla settimana prossima agli abitanti degli appartamenti di residenza pubblica a Milano. Lo ha annunciato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel consueto videomessaggio pubblicato su Facebook per fare il punto sull'emergenza coronavirus. Gli alloggi di edilizia popolare "ricordo essere a Milano 70 mila", ha aggiunto Sala osservando che all'interno vi abita "piu' del 10 per cento della comunita' milanese". Le mascherine - ha concluso il primo cittadino "le distribuiremo indipendentemente dal fatto che siano abitanti delle case del Comune o della Regione".

"Stamattina - ha deto Sala - ho fatto un paio di telefonate: la prima al papa' di Silvia Romano, la nostra concittadina rapita in Africa ormai quasi un anno e mezzo fa, solo per dirgli che il momento difficile non ci sta facendo dimenticare come milanesi e anche a livello personale Silvia alla quale va tutto il nostro affetto, purtroppo da lontano".

"Il Pd - dice nel suo messaggio -, il partito di cui non ho la tessera ma in cui mi riconosco, propone una tassa destinata a chi ha redditi più alti. Non penso sia una buon idea, e chiedo di rifletterci". Sala è convinto che "le tasse debbano funzionare con un principio equità sociale ma questo è il momento di non creare differenze, di non dividerci. Piuttosto chiamiamo alla generosità gli italiani che in questa fase stanno dimostrando di essere molto generosi".