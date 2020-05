Coronavirus, Sala: "Fase due, vigileremo attentamente". VIDEO

Coronavirus, Sala: "Fase due, vigileremo attentamente"

Posso garantire che la mia vigilanza sara' attenta". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala nel video messaggio quotidiano ai cittadini su Facebook, in vista della 'ripartenza' del 4 maggio. "Continuero' a chiamare i medici degli ospedali, dei pronto soccorso, i nostri medici di famiglia - ha aggiunto - e analizzero' con estrema attenzione i pochi ma speriamo significativi numeri che abbiamo a disposizione"

I contagi "sono figli dei tamponi che vengono fatti. a Milano citta' vengono fatti circa 1000 tamponi al giorno, non di piu'. Questi 1000 tamponi portano ad un numero di contagi che - ha proseguito ancora il sindaco Sala nel video sui social - misurato nella media degli ultimi 14 giorni e' pari a 143. Ecco io considero questa una base di partenza. E quindi la domanda che sto cercando di rivolgere al sistema sanitario lombardo, non ho una risposta compiuta ma e' la domanda che io ho in testa, e': ma quando comincero' eventualmente a preoccuparmi? Quando vedro' un trend a salire costante per 3 o 5 giorni, quando vedo un livello doppio?". "Non c'e' una formula matematica, sapendo tra l'altro che questi contagi sono la punta dell'iceberg come ha dichiarato l'Istituto superiore di sanita' due giorni fa - ha concluso -. L'iceberg sotto e' molto piu' ampio ma si presume che questi contagi, e quindi per noi milanesi questo 143, sono sufficientemente rappresentativi della realta' della diffusione del virus".