Milano

Lunedì, 23 marzo 2020 - 07:48:00 Coronavirus: Sala, momento storico; Milano chiamata a maturità Milano in trincea per evitare che si espanda il contagio in città con un occhio al futuro, Sala: "Ci sarà un enorme lavoro da fare"

Beppe Sala Coronavirus: Sala, Milano chiamata a maturità. Sanità? Si può migliorare Quando l'emergenza coronavirus dal punto di vista sanitario sara' passata "Milano sara' chiamata a nuovo momento storico: e' una prova di maturita' per le grandi citta', quella che ci aspetta". E' la riflessione del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che ne ha parlato intervenendo alla trasmissione di Fabio Fazio su Rai2, Che tempo che fa. Le metropoli dovranno "affrontare delle grandi sfide su tre fronti: la questione ambientale, la questione sociale e quella della salute". I sindaci, che ora si trovano nella condizione di dover "pensare all'oggi, continuando a tenere le citta' pulite, a santificarle", devono gettare uno sguardo al futuro. "Dobbiamo pensare alla ricostruzione, perche' ci sara' un enorme lavoro da fare", ha esortato infine il primo cittadino. "Credo che si debba lavorare di piu' con l'assistenza sanitaria ai malati grazie la tecnologia. Piu' Corea del Sud e meno Cina",ha detto il sindaco di Milano invocando a prendere ad esempio il paese asiatico per affrontare l'emergenza coronavirus d'ora in poi, nel campo della prevenzione, ad esempio mutuando i sistemi di mappatura dei positivi e di tamponamento ai medici. "Possiamo dare una risposta di sistema anche tecnologica a quello che sta succedendo" ha auspicato il sindaco, sottolineando che "Veneto ed Emilia Romagna fanno meglio sulle cure domiciliari: la Lombardia ha margini di miglioramento". Sollecitato da una domanda di Fabio Fazio, Giuseppe Sala e' tornato sui primi giorni dell'emergenza coronavirus, quando rilancio' l'hashtag #milanononsiferma: "Era il 27 di febbraio, e quel video impazzava in rete, tutti lo rilanciavano, l'ho fatto anche io, forse ho sbagliato" ha ammesso Sala, constatando: "Nessuno aveva capito la virulenza del virus e quello era lo spirito". Ora pero' "sono qui 7 giorni su 7 a lavorare e a fare la mia parte e accetto piu' che volentieri la critica dei cittadini", ha spiegato. Sala pero' ha fatto anche notare: "Accetto di meno la critica da parte di consiglieri leghisti che ancora marciano sulla faccenda. Ricordo che il 27 febbraio il leader della Lega, Matteo Salvini si esprimeva sul riaprire tutto: discoteche, bar, ristoranti e palestre".