Coronavirus: Sala, Gherardo Colombo indagherà su PAT. Più controlli a Pasqua

"Ho parlato con il prefetto, stiamo rafforzando e rafforzeremo il controllo sulle strade tramite pattuglie e blocchi di polizia locale, stradale e carabinieri. Li vedrete in giro per le nostre strade in questi giorni e soprattutto nel weekend di Pasqua, nei giorni in cui puo' venire di piu' la tentazione di andarsene in giro". Lo ha annunciato il sindaco di Milano Giuseppe Sala nel video messaggio quotidiano ai cittadini su Facebook. Sulla delicata questione del Pio Albergo Trivulzio, Sala ha sottolineato: "Collaboriamo con la Regione, e' necessario fare luce sulla situazione. Ma sia chiaro che la sanita' e' di responsabilita' della Regione, se facciamo confusione su questo punto mettiamo i cittadini non in condizione di capire". "Cosa e' successo al Pio Albergo Trivulzio? anche se dovremmo parlare di cosa e' successo nelle rsa in tutta la nostra regione - ha esordito -. La Regione ha deciso di avviare una commissione di verifica e mi ha chiesto di nominare un rappresentante, la nostra scelta e' caduta su Gherardo Colombo, che ringrazio per la disponibilita'. Il dottor Colombo e' una persona di grandissima esperienza e di grande indipendenza, cosa assolutamente importante oggi".

"E' caduto lo stop ai lavori pubblici quindi con estrema prudenza riapriremo alcuni cantieri a partire dall'M4", la nuova linea della metropolitana di Milano, ha anche detto il sindaco di Milano, decisione che era stata anticipata in mattinata dalle ditte che si occupano del progetto. "Gli operai che ci lavoreranno - ha aggiunto - dovranno essere in totale sicurezza, verra' loro misurata la febbre a inizio turno e avranno adeguati dispositivi di protezione, mascherine, guanti. E saranno tenuti a distanza l'uno dall'latro". Il sindaco ha detto che molte persone gli chiedono di riaprire anche i cantieri stradali, per quelli "troveremo le giuste formule. Ma prima viene la salute, la salute di chi lavora".