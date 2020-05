Coronavirus, Sala: "Primo maggio triste, stiamo perdendo il lavoro". VIDEO

Coronavirus, Sala: "Primo maggio particolare, stiamo perdendo il lavoro"

Coronavirus, appello del sindaco di Milano Beppe Sala in occasione di un Primo maggio che precede di pochi giorni l'inizio della fase da lunedì 4 maggio, con diversi milanesi che riprenderanno il loro lavoro: "Alle aziende milanesi e alle associazioni di categoria chiedo di applicare modelli diversi in termini di flessibilita' organizzativa, di smart working e di orari. E' fondamentale e lo sta cercando di fare prima di tutto in Comune". "Il burocratico Comune di Milano, come qualcuno lo definisce, ha oggi 7 mila persone che lavorano da casa, ne faremo rientrare un po' alla volta ma ne lasceremo comunque in questa fase 4 mila che lavoreranno da casa. - ha concluso - Per quanto riguarda gli orari di inizio lavoro si potra' iniziare, a seconda dei vari uffici, dalle 7 e 30 alle 11. Noi ci attiviamo ma chiediamo grande collaborazione".

Area B e Area C rimarranno ancora sospese sino al 31 maggio

Area B e Area C rimarranno ancora sospese sino al 31 maggio. Lo ha stabilito Sala con un'ordinanza che e' stata firmata ieri. Il provvedimento del Comune riguarda anche la sosta che rimane "libera e gratuita" fino al 31 maggio, "negli spazi di sosta riservati ai residenti, le cosiddette strisce gialle, e negli spazi di sosta a pagamento, le strisce blu, su tutto il territorio cittadino

Quello di oggi "e' un primo maggio un po' particolare, un po' triste perche' il lavoro lo stiamo perdendo e non bastera' un clic per ritornare a prima, bisognera' un po' reinventarsi", ha aggiunto Sala. "C'e' un editto del XII secolo che dice 'chi sa lavorare viene a Milano ed e un uomo libero' e questo e' lo spirito che ha animato la nostra citta' e che ha costruito i destini di Milano".

Atm si prepara al 4 maggio: in servizio i nuovi filobus elettrici sulla 90-91

Da lunedi' a Milano entreranno in servizio nuovi filobus elettrici sulla linea 90-91: il consueto video di Beppe Sala è stato realizzato proprio su uno di questi mezzi: "Sono su un nuovo filobus elettrico di Atm che andra' in servizio da lunedi' sulla 90-91, questo e altri sette - ha spiegato - e poi ne seguiranno altri 22 a breve. Sono video sorvegliati dalla centrale, hanno ingressi e salite facilitati per disabili e per carrozzine, hanno 8 punti di ricarica Usb". Inoltre Sala ha precisato che sui mezzi pubblici secondo l'ordinanza della Regione Lombardia bisognera' viaggiare con mascherine e anche con i guanti. Quello dei trasporti pubblici rimane del resto il nodo più critico dell'allentamento del lockdown: "Ho verificato con la dirigenza di Atm di come la nostra societa' dei trasporti potra' garantire il miglior servizio possibile, ovviamente con i limiti che abbiamo e le regole sul distanziamento. Certamente metteremo su strada tutti i mezzi disponibili e attingeremo a tutto il personale ma anche cosi' non potremo superare nelle ore di punta il 25% della capacita' pregressa". "Questo e' il motivo per cui chiamo i cittadini a attivarsi per rendere il ritorno di lunedi' piu' gestibile e anche le aziende - ha concluso -. Ai cittadini posso solo chiedere di rispettare le regole, magari chi abita a 800 metri dal lavoro, anche a 1 chilometro faccia una camminata, oppure recuperate le vostre bici vecchie e e nuove e mettetele a posto nel fine settimana e usatele".