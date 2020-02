Coronavirus, Sala: "Regole non si discutono, si applicano"

"Il governo e la Regione Lombardia, che ha deleghe in materia di salute, hanno stabilito delle regole per limitare la diffusione del Coronavirus. Queste regole non si discutono, si applicano". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala in un video messaggio ai cittadini postato sul suo profilo Facebook. "Dobbiamo fidarci della loro competenza - ha aggiunto -, della ratio di questa iniziativa, che e' quella di aggredire la diffusione di questo virus". Il sindaco ammette che "e' vero che i numeri stanno aumentando" ma spiega che "E' anche possibile che stiano aumentando perche' attivamente e pro attivamente si va cercando l'identificazione di coloro che sono stati colpiti da questo virus". Intanto il Comune di Milano "cerchera' di far funzionare i servizi al meglio - dice Sala -. Al momento pulizia, trasporti, sicurezza stanno funzionando . I nostri uffici sono aperti. Siamo qua per fare il nostro lavoro".

"Un consiglio, anche personale: piuttosto che pensare di correre nei supermercati ad accaparrarsi alimenti spendiamo del tempo per prenderci cura di coloro che sono piu' gracili, i nostri anziani che in particolare sono soggetti a rischio". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala in un video messaggio sul suo profilo Facebook, facendo riferimento 'all'assalto' ai super mercati per riempire i carrelli di generi alimentari, sull'onda del panico da Coronavirus. Prendersi cura delle persone piu' fragili, dunque, "Questo e' quello che fa una societa' sensibile e matura" ha concluso.