Mercoledì, 26 febbraio 2020 - 17:57:00 Coronavirus, Sala: "Riaprire i musei. Conte? Venga presto a Milano" Il sindaco spiega di aver contattato i Governo per chiedere un supporto per far uscire Milano da questo momento di emergenza

Beppe Sala Coronavirus, Sala: "Riaprire i musei. Conte? Venga presto a Milano" "Ho parlato con il ministro Francheschini: ripartiamo dalla cultura, riapriamo qualcosa, possiamo cominciare dai musei o da altro, ma la cultura e' vita", ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala in un video messaggio su Facebook. "Ho parlato con il ministro Gualtieri, ho chiesto supporto e gli ho detto che un aiuto a Milano e' un buon investimento", ha spiegato il sindaco. "Ho parlato con il presidente del Consiglio e l'ho invitato a venire presto a Milano per rendersi conto della situazione", ha aggiunto il primo cittadino.