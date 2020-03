Coronavirus, Sala: tempo di pensare alla ripresa e ai più deboli - VIDEO

Coronavirus, Sala: tempo di pensare alla ripresa e ai più deboli

"Oggi se non altro dalla lettura dei giornali si comincia a respirare un'aria diversa, c'e' piu' voglia o addirittura necessita' di parlare di ripresa, di ripartenza. Anche se e' ovvio che nessuno ignora che siamo in una situazione ancora molto complessa", cosi il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel video che ogni giorno posta sui social. "Lo vedo anche da quello che mi scrivete voi: io riesco a rispondere a pochi per ovvie questioni di tempo, ma leggo i commenti, e siamo passati da una fase in cui erano soprattutto di denuncia di chi non rispetta le regole, agli ultimi giorni in cui c'e' piu' consapevolezza delle proprie difficolta'. Riusciro' a pagare un affitto alto? Ho perso il lavoro o rischio di perderlo, faccio gia' fatica a fare la spesa. La mia promessa e conferma e' che siamo qui per pensare, in questa fase, a chi e' piu' in difficolta' e garantisco che dal primo giorno abbiamo lavorato in questo senso, rimodulando la rete del volontariato, stando vicino alle fasce di popolazione piu' in difficolta'".