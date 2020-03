Coronavirus, Sardone (Lega): "Sospendere strisce blu negli ospedali"

“In una situazione così complicata e poco piacevole, vista l'emergenza coronavirus, l'atteggiamento del Comune di Milano è a dir poco irriguardoso nei confronti dei tantissimi medici, infermieri e pazienti che ogni giorno si recano negli ospedali della città. Mi sono arrivate segnalazioni di decine di multe alle auto parcheggiate sulle strisce blu all'esterno dell'ospedale San Paolo, nonostante alcune di queste avessero i pass di identificazione propri degli operatori sanitari": lo denuncia il consigliere comunale della Lega Silvia Sardone. Che aggiunge: "Stesso discorso alla Clinica Sant'Ambrogio in via Faravelli, dove il personale ospedaliero praticamente ogni giorno si becca multe da 31 euro nonostante esponga sul cruscotto i certificati che attestano che è in servizio. Questo è il ringraziamento della giunta Sala a chi sta lavorando giorno e notte per sconfiggere il coronavirus e curare i milanesi?”.

“Non voglio pensar male, ma una sfilza di multe date proprio in questo periodo, dove si fatica di più a trovare parcheggi liberi, suona come una beffa e come una grande ingiustizia. Mi auguro che la sinistra prenda atto di questa situazione, rifletta e la smetta di fare cassa sulla pelle di medici e infermieri: dovrebbe solo ringraziarli, non multarli. Fino a quando l'emergenza non sarà finita, Palazzo Marino dovrebbe sospendere le strisce blu”.