Coronavirus, Saviano: "La Lombardia ha sbagliato tutto per tracotanza"

Coronavirus, Saviano: "Lombardia ha sbagliato tutto"

Coronavirus, duro attacco dello scrittore Roberto Saviano alla gestione lombarda dell'emergenza. Intervendo su Radio Capital a "Circo massimo" l'autore di Gomorra ha dichiarato: "La sanità lombarda ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare. Fontana probabilmente è stato uno strumento in mano dei grandi potentati privati che gestiscono la sanità lombarda e non solo. La Lega si è vantata per anni di essere la forza politica che aveva realizzato la migliore sanità d'Europa, e tutto questo si è dimostrato falso. Una gestione terribile, i responsabili dei ricoveri dei malati nelle case di cura sono ancora lì, con il rischio di inquinare prove".

"In più il ritardo di istituire la zona rossa, il cambiare continuamente comunicazione, tutti errori politici immensi. Iniziare a dare responsabilità politiche - aggiunge - significa apparentemente rompere quello spirito di solidarietà nazionale, anche se secondo me la strategia vera sarà quella di cercare di dare immunità e provare a proteggere chi ha combinato questi disastri. Il modello Lombardia viene studiato in Francia, Germania e Spagna per non ripeterlo. C'è la necessità di comprendere che il sistema Lombardia è fallito anche per tracotanza, si sono sentiti invincibili. C'è un vecchio adagio: si dice sempre quando critichi New York, chi ti sta ascoltando non pensa che New York abbia un problema, ma che tu abbia un problema con New York. Lo stesso vale per Milano: quando si critica la Lombardia, si pensa che sia tu ad avere un problema con Milano, e non Milano ad avere un problema. Il mio attacco non era politico, ho segnalato come Zaia abbia avuto più prudenza intelligenza nella gestione dell'emergenza. Non si è fatto condizionare dalle pressioni di Confindustria, dalla paura di far perdere profitti e quindi consenso e finanziamenti. Ho segnalato anche gli errori della sinistra, dei sindaci Sala e Gori".